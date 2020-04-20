Rota Kasami

Ege ekibi Ananidze ile görüşmelerini sürdürürken, listesine Sion forması giyen 27 yaşındaki İsviçre Milli Takım oyuncusunu da ekledi.

Süper Lig ekiplerinden Denizlispor'da yönetim, yeni sezon öncesi orta sahaya takviye çalışmalarını sürdürüyor. 10 numara pozisyonunda oynayan futbolcu arayan yeşil-siyahlılar, Güney Kıbrıs ekibi Anorthosis'te görev yapan Gürcü Jano Ananidze ile görüşmelerini sürdürürken, transfer listesine yeni bir oyuncu daha ekledi. Ege temsilcisi İsviçre Süper Lig ekiplerinden Sion'dan 27 yaşındaki İsviçreli futbolcu Pajtim Kasami'yi de gündemine aldı. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek yıldız futbolcu, 3 sezondur ülkesindeki takımda forma giyiyor.

PİYASA DEĞERİ 6 MİLYON

PAJTİM Kasami'nin kulübüyle sözleşmesi sezon sonu sona eriyor. Tecrübeli futbolcu 2014- 2015 sezonunda Yunan ekibi Olympiakos'ta oynarken hem lig hem de kupa şampiyonluğu yaşadı. Bir sezon sonra da yoluna Olympiakos ile devam eden ve aynı zamanda İsviçre Milli Takım futbolcusu da olan Pajtim Kasami, bir kez daha lig şampiyonluğunu elde etti. Pajtim Kasami, kariyerinde bugüne dek Bellinzona, Palermo, Futham, Luzern, Olympiakos, Nottingham Forest formaları da giydi. Futbolcunun piyasa değerinin 6 milyon Euro olduğu belirtildi.

SEBAHATTİN ALP