Yıldızlardan alkış

FIFA’nın hazırladığı özel videoda aralarında Pele, Maradona, Zidane, Carlos, Mesut Özil gibi isimlerin bulunduğu tam 50 isim yer aldı.

Dünyayı saran korona virüs tehlikesine karşı gece gündüz çalışan sağlık çalışanlarına bir moral desteği de FIFA'dan geldi. FIFA bununla ilgili bir video hazırlarken dünya futboluna damgasını vuran efsane isimler Pele, Maradona, Beckham, Mesut Özil, Eto'o, Buffon, Zinedine Zidane, Ronaldo gibi 50 futbolcu, sağlık çalışanlarını ayakta alkışladı. FIFA mesajında, "Gerçek kahramanlar gibi çalışmaya devam eden sağlık çalışanları ve diğer profesyoneller için sonsuz alkış" ifadelerine yer verdi.



İŞTE O İSİMLER

Videoda şu isimler yer aldı: Badstuber, Bhutia, Bronze, Cafu, Fabio Cannavaro, Iker Casillas, Deyna Castellanos , Giorgio Chiellini, Charlyn Corral, El Hadji Diouf, Youri Djorkaeff, Han Duan, Magdalena Eriksson, Pernille Harder, Javier Hernandez, Luis Hernandez, Kaka, Harry Kane, Carli Lloyd, Harry Maguire, Marta, Vivianne Miedema, Ajara Nchout, Michael Owen, Norma Palafox, Pavel Pardo, Park Jisung, Gerard Pique, Alexia Putellas, Sergio Ramos, Nicole Reigner, Wendie Renard, Roberto Carlos, James Rodriguez, Schweinsteiger, Virginia Torrecilla, Yaya Toure, Van Basten, Danille van de Donk, Ivan Vicelich, Arturo Vidal, Javier Zanetti.