Onur gün sayıyor

Karşıyaka’da sezonun ilk yarısında takımdan ayrı kalan 2. yarı ise 6 maçta oynayan oyuncu “Futbolu çok özledim” dedi.

Karşıyaka'da 2011 yılından bu yana görev yapan sol bek Onur Kıntaş, sahalara geri dönmek için gün sayıyor. Korona virüs salgını nedeniyle Muğla'daki evinde bireysel olarak çalışmalarını sürdüren 28 yaşındaki oyuncu, "Kendimi elimden geldiği kadar izole edip, bireysel çalışmalarımı sürdürüyorum. Şehirden çıkış yasağı olduğu için İzmir'e gelip tesislerde de idman yapamıyorum. Umarım en kısada sürede ülkemiz ve dünya virüsten kurtulur ve hayatımız normale döner. Yeşil sahaları ve taraftarlarımızla bulaşacağımız günü iple çekiyorum. Futbolu çok özledim" dedi. Sezonun ilk yarısında takımdan ayrı kalan ve devre arası geri gelen tecrübeli sol bek, bu sezon 6 maçta görev yaptı.

ONUR 85 MAÇTA 2 GOL ATTI

Tecrübeli futbolcu Onur Kıntaş, TFF 1 Lig, 2. Lig ve 3. Lig'de 85 kez Karşıyaka forması giydi ve 2 gol atma başarısı gösterdi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ