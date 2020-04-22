A.Ordu’nun gözü Hüseyin Altuğ’da

İzmir ekibi, devre arasında Bodrumspor'dan Niğde Anadolu'ya gelen 24 yaşındaki orta saha oyuncusunu transfer etmek için harekete geçti.

TFF 1. Lig'de mücadele eden Altınordu, gelecek sezon yetiştirici kulübü Niğde Anadolu FK'dan Hüseyin Altuğ Taş'ı renklerine katmak için harekete geçti. Devre arasında Bodrumspor'dan Niğde ekibine gelen 24 yaşındaki oyuncunun forma giydiği 12 maçta başarılı bir performans sergilemesi üzerine Altınordu'nun kadrosunda yer alacağı öğrenildi. Galatasaray altyapısında futbola başlayan Hüseyin Altuğ Taş, 2015 senesinde Başakşehir'de profesyonel oldu.

MİLLİ FORMAYI GİYİYOR

Genç oyuncu, Tepecikspor, Sakaryaspor, Gümüşhane, Bandırmaspor, Bodrumspor ve son olarak Niğde Anadolu FK'da forma giydi. Spor Toto Süper Lig'de 3 maçta oynayan Hüseyin Altuğ Taş çeşitli kategorilerde ise 31 kez ay-yıldızlı formayı giydi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ