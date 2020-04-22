  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Karatecilerden videolu destek

Karatecilerden videolu destek

Karatecilerden videolu destek
Giriş Tarihi: 22.4.2020

Karate A Milli Takımı sporcuları, işitme engelli arkadaşlarına videolu mesajla destek verdi. Türkiye Karate Federasyonu'nun sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüde, milli karateciler yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çalışmalarına evde devam eden işitme engelli milli karatecilere videolu mesaj gönderdi. "Bu süreci, hep birlikte el ele vererek aşacağız" diyen mili karateciler, işitme engelli arkadaşlarına moral verdi. Paylaşımda milli karateciler Ali Sofuoğlu, Alparslan Yamanoğlu, Burak Uygur, Dilara Bozan, Eda Eltemur, Emre Vefa Göktaş, Eray Şamdan, Erman Eltemur, Merve Çoban, Serap Özçelik Arapoğlu, Tuba Yakan ile Uğur Aktaş yer aldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Karatecilerden videolu destek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA