Karatecilerden videolu destek

Karate A Milli Takımı sporcuları, işitme engelli arkadaşlarına videolu mesajla destek verdi. Türkiye Karate Federasyonu'nun sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüde, milli karateciler yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çalışmalarına evde devam eden işitme engelli milli karatecilere videolu mesaj gönderdi. "Bu süreci, hep birlikte el ele vererek aşacağız" diyen mili karateciler, işitme engelli arkadaşlarına moral verdi. Paylaşımda milli karateciler Ali Sofuoğlu, Alparslan Yamanoğlu, Burak Uygur, Dilara Bozan, Eda Eltemur, Emre Vefa Göktaş, Eray Şamdan, Erman Eltemur, Merve Çoban, Serap Özçelik Arapoğlu, Tuba Yakan ile Uğur Aktaş yer aldı.