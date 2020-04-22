Karşıyaka’nın jokeri Görkem

KSK’nin 21 yaşındaki genç futbolcusu bu sezon ön libero ve oyun kurucu pozisyonlarında oynadı.

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka'nın altyapısında yetişen 21 yaşındaki Görkem Kınay, bu sezon takımının jokeri oldu. Genç yaşına rağmen A Takım'da üçüncü sezonunu geçiren Görkem Kınay, takımın aynı zamanda vazgeçilmez oyuncuları arasında da yer aldı. Görkem Kınay, geride kalan karşılaşmalarda ön libero ve oyun kurucu pozisyonlarında oynadı. Sahada süre aldığı zaman içerisinde büyük bir özveriyle mücadele ederek büyük alkış aldı.

ŞAMPİYON OLACAĞIZ

Altyapısından yetiştiği kulüpte görev yapmanın büyük bir gurur kaynadığı olduğunu belirten Görkem Kınay, "2011 yılından bu yana yeşil-kırmızılı formayı terletiyorum. Tek düşüncemiz Play- Off'tan 2. Lig'e çıkmaktır. Karşıyaka formasını Süper Lig'de de giymek en büyük hayalim. Hayalimizi gerçekleştirmek için çok çalışıyoruz" dedi. Görkem Kınay, KSK formasıyla profesyonel olarak 53 resmi müsabakada forma giydi ve 1 kez gol atma başarısı gösterdi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ