Beşiktaş’ta operasyon

Korona virüs nedeniyle ekonomik sıkıntılar yaşayan Kartal’da oyuncularla görüşmelere başlanırken Burak, teklife sıcak bakmadı.

Ekonomik anlamda zor bir dönemden geçen Beşiktaş, korona virüs salgını nedeniyle maddi anlamda çıkmaza girdi. Yöneticiler, geçtiğimiz günlerde ilk olarak kaptan Burak Yılmaz ile Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldi. Başkan Ahmet Nur Çebi ve Başkanvekili Cenk Sümer'le görüşen Burak Yılmaz'ın, 2.5 milyon Euro'luk maaşında yüzde 50 indirim talep edildi. Bu teklife olumsuz yaklaşan Yılmaz'ın," Sadece yüzde 10'a olumlu yanıt veririm dediği öğrenildi. Bunun üzerine Çebi'nin yıldız golcüye rest çektiği öğrenildi.

Kartla'da N'Sakala bitti

KARA Kartal, sol bek transferinde mutlu sona ulaştı. Siyahbeyazlılar, Alanyaspor'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek Fabrice N'Sakala'yla 2+1 yıllık ön anlaşmaya vardı. 29 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'tan senelik 1 milyon Euro kazanacak ve maaşı her yıl 100 bin Euro artacak. N'Sakala, Alanyaspor formasıyla 4 sezonda 120 maçta forma giyerek istikrarlı bir görüntü ortaya koymuştu.