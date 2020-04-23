Fenerbahçe zor durumda

Salgın nedeniyle sıkıntılı bir süreç yaşayan sarı-lacivertliler, Skrtel’den gelen haberle yıkıldı.

Korona virüs salgını nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçiren Fenerbahçe'ye yine kötü haber geldi. Sarı-lacivertliler küme düşme korkusu yaşadığı sezonun artçılarını yaşamaya devam ediyor. Başakşehir forması giyen Martin Skrtel, 4 taksidini alamayınca FIFA'ya başvurmuştu. Slovak oyuncu, karara göre faizleriyle birlikte toplam 1.7 milyon euro (yaklaşık 13 milyon TL) almaya hak kazandı. 35 yaşındaki deneyimli stoper, 2016 ile 2019 yılları arasında Fenerbahçe'nin formasını giymişti.

1.7 MİLYON EURO KAZANDI

Kısa bir süreliğine İtalyan ekibi Atalanta'ya imza atan tecrübeli defans, sezon başında Medipol Başakşehir'e transfer olmuştu. Slovak oyuncu, karara göre faizleriyle birlikte toplam 1.7 milyon Euro almaya hak kazandı. Fenerbahçe'de eski sportif direktör Comolli, teknik direktör Cocu, futbolcular Soldado ve Neustadter de FIFA'ya gitmişti