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Haberler Spor UEFA açıkladı: Kulüplere 70 milyon Euro ödeme yapılacak

açıkladı: Kulüplere 70 milyon ödeme yapılacak

UEFA açıkladı: Kulüplere 70 milyon Euro ödeme yapılacak

23.04.2020, 15:44 Güncelleme Tarihi: 23.04.2020,16:07

'dan bir son dakika açıklaması geldi... UEFA, 2021'de yapılacak olan Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nı tüm dünyayı saran corona virüsü salgını nedeniyle 2022'ye erteledi.

Çin'de ortaya çıktıktan sonra dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını nedeniyle birçok spor organizasyonu ve lig askıya alınmıştı.

Bir aydan uzun süredir Avrupa başta olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinde ligler ve turnuvalar durmuş halde. UEFA'nın organizasyonları da askıda. Ancak UEFA, yavaş yavaş sporun geleceğine dair bazı kararlar almaya başladı.

UEFA İcra Kurulu, 2021'de yapılacak olan Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası'nın, 2022'ye ertelendiğini duyurdu. Ertelemeye sebep olarak 2021'e ertelenen EURO 2020 sebebiyle takvimin sıkışacak olması gösterildi.

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