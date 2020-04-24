Altınordu altın buldu

Kırmızı-lacivertliler, Almanya’nın Regionalliga West Lig’inde Borussia Dortmund 2. takımında görev yapan 22 yaşındaki oyun kurucu Taylan Duman’ı kadrosuna katmak için harekete geçti.

TFF 1. Lig temsilcisi Altınordu, gelecek sezon kadrosuna katmak için gurbetçi orta saha Taylan Duman'ı gündemine aldı. Geçtiğimiz sezonda 22 yaşındaki oyun kurucuyla ilgilenen kırmızı-lacivertliler bu transferi gerçekleştirememişti. Almanya'nın Regionalliga West Lig'inde Borussia Dortmund'un ikinci takımında görev yapan genç oyuncu henüz Alman devinin A Takımına yükselemedi. Taylan'ın da gelecek sezon Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Merkez orta saha, 10 numara ve sol kanatta görev yapan genç gurbetçi, Duisburg kulübünün alt yapısında futbola başladı. Taylan daha sonra Fortuna Düsseldorf'ta forma giydi. Sezon başında da Borussia Dortmund'a transfer oldu. Bu sezon forma giydiği 19 karşılaşmada 5 gol kaydederken 5 gol de pası verdi.

33 ASİSTLE PARLADI

Almanya'da alt liglerde görev yapan Taylan Duman, güçlü fiziği ve asistçi özelliğiyle öne çıkıyor. Gurbetçi oyuncu görev yaptığı 140 karşılaşmada 22 gol atarken, 33 golün hazırlayıcısı oldu. Kırmızı-lacivertli kurmayların başarılı oyuncunun transferini bitirmek için salgın sonrasında temaslara hız vereceği öğrenildi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ