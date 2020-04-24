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Gözleri stoper ’de

Gözleri stoper Recep Yemişçi’de
Giriş Tarihi: 24.4.2020

Altınordu, sezon başında 2. Lig'de mücadele eden hazırlayıcı takımı Niğde Anadolu FK'ya kiraladığı stoper Recep Yemişçi'nin performansını mercek altına aldı. Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın 2016 yılında, "Çağlar Söyüncü'nün veliahtı" olarak duyurduğu genç savunmacı geçen süreçte beklenen patlamayı bir türlü yapamayınca, Başkan Özkan'ın deyimiyle "Şark hizmeti" için Niğde Anadolu FK'ya gönderildi. İzmir ekibinde 2015-16 ve 2016- 17 sezonlarında 1. Lig'de 1'er maçta şans bulan Recep, 2017-18'de 18, 2018-19'da ise 11 maçta görev aldı.

2. LİG'DE 25 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon teknik heyetin raporuyla tecrübe kazanması için Niğde'ye kiralanan 21 yaşındaki defans oyuncusu, 2. Lig'de 25 müsabakaya çıktı. Recep'in gelecek sezon Altınordu'ya dönerek yeniden A takımda forma şansı bulması bekleniyor. Genç krampon alt yaş gruplarında ise 38 kez milli formayı terletti.

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