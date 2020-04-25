Altınordu ‘10’un peşinde

Kırmızı-lacivertliler, Rapid Wien forması giyen gurbetçi futbolcu Melih İbrahimoğlu’na kanca attı.

Genç oyunculara şans vererek dikkatleri üzerine çeken Altınordu'nun hedefinde Avusturya ekibi Rapid Wien'de forma giyen Türk asıllı Melih İbrahimoğlu var. Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin de radarında olan futbolcu için İzmir ekibinin kurmaylarının da devreye girmesi bekleniyor. Avrupa'dan bir çok genç gurbetçi oyuncuyu kadrosuna katan Süper Lig ekipleri onlara ligde fazla şans vermiyor. O yüzden Altınordu'nun gençlere şans verme özelliğini kullanıp bu transferi bitirmek istediği öğrenildi.

MESUT ÖZİL'E BENZETİLİYOR

Rapid Wien altyapısında yetişen 19 yaşındaki 10 numara pozisyonunda oynayan Melih İbrahimoğlu, bu sezon A takımda sadece 2 maçta forma şansı buldu. Oyun tarzıyla Mesut Özil'e benzetilen genç futbolcu, Rapid Wien'in ikinci takımda forma giydiği 42 karşılaşmada 11 gol atma başarısını gösterdi. Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'dan da bir çok talibi olan Melih'in için Altınordu yönetiminin, Avusturya kulübüyle temasa geçmesi ve bir sonraki satıştan pay teklif ederek az bir bonservis bedeliyle bu transferi bitirmeyi planladığı öğrenildi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ