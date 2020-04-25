Elneny kalacak

Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Elneny için menajer Ömer Uzun'dan çarpıcı bir açıklama geldi. Elneny'i kiralama bedeli olmadan Beşiktaş'a getirdiklerini, siyah-beyazlı kulübün ve teknik heyetin Mısırlı oyuncuyu 1 sezon daha takımda tutmak istediğini vurgulayan Uzun, "Elneny geçen sene kiralık bedeli verilmeden gelen bir isim. Şu ana kadar resmi bir görüş-me yapamadık ancak şunu biliyorum ki Beşiktaş Elneny'i bir sezon daha takımda tutmak istiyor" dedi.