Göz-Göz’e gençlik aşısı

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle birçok takım gibi Göztepe de gençlik operasyonunu başlattı. Sarı-kırmızılıların 43 yaşındaki teknik direktörü İlhan Palut Hatayspor'dan eski öğrencisi Selim Ilgaz ve Eskişehirspor'dan Mehmet Özcan'ın alınması için yönetime rapor verdi. 1. Lig ekibi Hatay'da forvet pozisyonunda forma giyen 24 yaşındaki Selim Ilgaz sağ kanatta da forma giyiyor. 1. Lig'de Süper Lig mücadelesi veren Güney ekibinde 27 maça çıkan Selim, 6 gol atarken, 6 'da asist yaptı. Eskişehirspor'da ön libero oynayan 21 yaşındaki Mehmet Özcan ise bu sezon kulübüyle 25 maça çıkarken, 2231 dakika sahada kaldı. İki genç futbolcunun da Göztepe'ye gelmeyi çok istedikleri bildirildi