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Podolski güreşecek

Podolski güreşecek
Giriş Tarihi: 25.4.2020

Antalyaspor'un Alman yıldızı Lukas Podolski, er meydanında Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz'ün karşısına çıkacak. Konuyla ilgili açıklamada bulunan basın sözcüsü Murat Süğlün, "Podolski ile Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz'ün yağlı güreş yapması, er meydanına ayrı renk katacaktır" ifadelerini kullandı. Tecrübeli futbolcunun enteresan bir kişilik olduğunu belirten Süğlün, "Her şey yoluna girsin, bu salgın kabusunu atlatalım, insanlara moral olması için böyle bir şey yapılabilir. Yağlı güreş, Podolski'nin Japonya'da yaptığı sumo güreşinden daha renkli olur" diye konuştu.

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