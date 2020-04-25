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Haberler Spor ‘Umarım söylentidir’

‘Umarım söylentidir’

‘Umarım söylentidir’
Giriş Tarihi: 25.4.2020

Kim Jong-un'un 'sıkı dostu' eski NBA yıldızı Dennis Rodman, Kuzey Kore liderinin geçirdiği kalp ameliyatının ardından sağlık durumunun ağırlaştığı yönündeki spekülasyonları değerlendirdi. Rodman, "Mareşal Kim Jong-un'un hasta olduğu umuyorum ki sadece bir söylentidir, Umarım yakında daha fazlasını öğrenirim" dedi. Rodman, "Kuzey Kore Halk Cumhuriyeti ve ABD arasında hâlâ yapmamız gereken çok şey var. Eğer iyi hissetmiyorsa onun hızlıca iyileşmesi için dua ediyorum, böylece arkadaşlarımın ikisi de (Donald Trump ve Kim) barışçıl bir başarıya doğru devam edebilirler" ifadelerini kullandı.

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