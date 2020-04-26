Aslan’ın gözdesi Trabzonspor’a

Alexander Sörloth'un ayrılması durumunda genç ve gelecek vaat eden bir ismi transfer etmek isteyen Trabzonspor, San Lorenzo'nun golcüsü Adolfo Gaich ile ilgileniyor. Galatasaray'da Radamel Falcao'nun yerini dolduracak isim olarak düşündüğü Adolfo Gaich için Trabzonspor'un düğmeye bastığı öğrenildi. Sörloth gibi Ekuban'ın da sezon sonunda Avrupa devlerine yüksek miktarda satmayı hedefleyen yönetimin 21 yaşındaki Arjantinli yıldız için pazarlıklara başladığı bildirildi. Arjantin'in dikkat çeken golcüleri arasında yer alan Gaich, 1.90 boyunda ve tam anlamıyla pivot santrfor özelliklerini taşıyor. İspanya'nın enyüksek tirajlı spor gazetesi AS'nin iddiasına göre Fırtına'nın yanı sıra İtalyan ekibi Lazio ve Belçika'dan Club Brugge, Gaich'i transfer etmek istiyor.

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