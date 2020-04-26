Galatasaray’da indirim krizi

Sarı-kırmızılı kulüp yüksek ücret alan yıldızlarından indirim talep etti. iki isim dışında geri dönüş yapan olmadı

Tüm dünyayı olumsuz yönde etkileyen korona virüsü futbolu da vurdu. Mali anlamda sorun yaşayan takımlardan biri de Galatasaray oldu. Yüksek ücret alan oyuncularından 'feda' yapmasını isteyen yönetim 2 isim haricinde beklediği dönüşü alamadı. Selçuk İnan ve Muslera dışında diğer oyunculardan ses çıkmamasından rahatsız olan sarı-kırmızılılar, radikal kararlar alabilecek. Cim-Bom'da, feda konusunda krizin merkezinde 4 isim bulunduğu öğrenildi. Bunlar, Falcao, Belhanda, Feghouli ve Emre Akbaba. Bunun nedeni ise bu oyuncuların aldıkları yüksek ücretler ve sözleşmelerinin devam etmesi. Yüzde 30 olarak düşünülen indirim için özellikle bu oyunculardan olumlu dönüş yapmasını bekleyen sarı-kırmızılılar, aksi durumda yollarını ayıracak.



ÇOK KAZANANLAR

Söz konusu isimlerden Falcao'nun, bonuslar ve primler hariç net ücreti 5 milyon Euro. 3 milyon 850 bin Euro net yıllık ücret alan Feghouli'nin de 1 sene daha sözleşmesi var. Yine bir yılı daha bulunan Belhanda'nın ise aldığı sabit transfer ücreti 3 milyon 350 bin Euro. Emre Akbaba ise 1 milyon 750 bin Euro kazanıyor. Sarı-kırmızılılarda problemin merkezinde bu isimlerin bulunduğu, diğer futbolcuların ya sözleşmelerinin sona erdiği ya da bu oyunculara göre düşük rakamlara oynadığı belirtildi.