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Ligler iptal edildi

Ligler iptal edildi
Giriş Tarihi: 26.4.2020
UEFA'nın 55 üye ülke federasyonuna liglerin tamamlanmasını söylemesinin ardından Hollanda Futbol Federasyonu ligleri bitirdiğini açıkladı. Yapılan açıklamada sezonun iptal edildiği belirtilirken, şampiyon ilan edilmeyecek ve küme düşme olmayacak. Önümüzdeki sezon Avrupa'da mücadele edecek olan takımlar da mevcut puan durumuna göre belirlenecek. Ajax ve AZ Alkmaar önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde yer alacak. 50 puanla 3. sırada yer alan Feyenoord ise Avrupa Ligi Elemeleri'nde boy gösterecek. PSV Eindhoven, Willem, Utrecht ve Vitesse de önümüzdeki sezon Avrupa Ligi Play-Off'unda mücadele edecek olan takımlar.
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