Menemen harekatı

Sarı-lacivertli yönetim, sözleşmesi sona erecek 26 yaşındaki Taşkın Çalış’a yeni sözleşme önerecek. Teknik patron Laleci de, kaptanın kalmasını istiyor

EKOL Göz Menemenspor'un bu sezon TFF 1. Lig'de gösterdiği başarılı performansta büyük pay sahibi olan takım kaptanı Taşkın Çalış'ın sözleşmesi sona eriyor. Ön libero ve oyun kurucu pozisyonunda görev yapan 26 yaşındaki oyuncuya bir çok TFF 1. Lig kulübünün yanı sıra Süper Lig'den de takip eden kulüplerin olduğu öğrenildi. Son üç sezondur İzmir ekibinde forma giyen Taşkın Çalış ile sarı-lacivertli kurmayların önümüzdeki günlerde görüşme yapması bekleniyor.



3 GOL ATTI, 3 ASİST YAPTI

Teknik heyetin, başarılı oyuncunun kalması konusunda yönetime rapor verdiği öğrenildi. Teknik direktör Cenk Laleci'nin, önümüzdeki sezonun kadrosunda görmek istediği Taşkın'ın, Menemenspor'da kalmaya sıcak baktığı gelen haberler arasında. Futbola Mönchengladbach altyapısında başlayan Taşkın, bu sezon 25 maçta 3 kez fileleri havalandıran Taşkın, 3 de asist yaptı. İzmir ekibinde forma giydiği 99 mücadelede 19 gol attı. Süper Lig'de de 34 maçta oynarken, profesyonel olarak oynadığı 262 mücadelede 45 gol sevinci yaşadı.

■ GÖRKEM TÜRKYILMAZ