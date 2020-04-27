1928 Bucaspor’da Gökhan Erdöl farkı

3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluk hesapları yapan 1928 Bucaspor'da, Gökhan Erdöl farkını hissettirdi. Tire 1922 formasıyla son 3 sezonda 2016-2017'de 36 maçta 15, 2017-2018'de 35 maçta 19, 2018- 2019'da da 36 maçta 18 gol atma başarısı gösteren 34 yaşındaki tecrübeli forvet, sarı-lacivertli formayla da gollerine devam etti. 1928 Bucaspor'da 27 maçta banko oynayan 2375 dakika sahada kalan Gökhan, 11 golle takımın en golcü ismi olarak dikkat çekti. Sarı-lacivertli kulüp, Gökhan'ın gol attığı 9 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı, 19 puan topladı.

OGÜN ÖZDEMİR