Kaf-Kaf’ın sigortası

Karşıyaka’nın altyapısından yetişen ve A takıma kadar çıkan Fatih Öztekin, 2015 senesinden beri yeşil-kırmızılı takımın defans bloğunda başarıyla forma giyiyor.

Karşıyaka'nın altyapısından yetişen Fatih Öztekin, 2015'ten beri A Takım'da forma giyiyor. Savunma hattında görev yapan başarılı oyuncu Soner Tolungüç'ün kulübe ilk geldiği dönemden sonra takımın bankoların oldu. A Takıma stoper olarak çıkan 25 yaşındaki futbolcu, savunma hattının hemen hemen her bölgesinde görev yaptı.

TOLUNGÜÇ'ÜN VAZGEÇİLMEZİ

Soner Tolungüç'ün TFF 1. Lig ve TFF 2. Lig'de takımın başında olduğu dönemlerde Fatih Öztekin'i ön libero olarak kullandı. O bölgede başarılı olan tecrübeli oyuncu, bir daha formayı bırakmadı. Bu sezon yaşanan sakatlıklar ve hastalıklar nedeniyle Fatih Öztekin, sağ bek ve stoper pozisyonlarında da görev yaptı. Savunma hattında teknik heyetin jokeri olan Fatih Öztekin, süre aldığı her maçta kestiği rakip atakları ve topu oyuna hızlı sokuşuyla takımın görünmez kahramanlarından biri oldu. Başarılı futbolcu Karşıyaka formasıyla profesyonel olarak 112 maçta görev yaptı ve 2 gol kaydetti. Alt yapının her kademesinde Karşıyaka formasını toplamda 145 karşılaşmada terletti.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ