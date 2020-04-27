Menemen yıldız avında

Sarı-lacivertliler, KF Laçi’den 21 yaşındaki forvet oyuncusu Redon Xhixha’yı listesine aldı.

Ekol Göz Menemenspor, transferde Arnavutluk başta olmak üzere Bulgaristan ve Kuzey Makedonya liglerini mercek altına aldı. Sarı-lacivertli kulübün, kaleci Selmani'nin eski takım arkadaşı KF Laçi kulübünden 21 yaşındaki forvet Redon Xhixha'yı listesine aldığı öğrenildi. KF Laçi altyapısında yetişen ve Arnavutluk Ümit Milli Takım forması giyen genç hücum oyuncusu, bu sezon ligde görev yaptığı 25 maçta 9 kez rakip fileleri havalandırırken 3 asist yaptı.

103 MAÇTA 27 GOL ATTI

KF Laçi'de üç sezondur A takımda olan ve bu sezon sürekli oynama başarısını gösteren Redon Xhixha, forvet hattının yanı sıra sol kanatta da görev yapıyor. Selmani'nin de önerdiği Redon için yönetimin Laçi kulübüyle temasa geçmesi bekleniyor. 9 kez Arnavutluk Ümit Milli Takım formasını giyen genç hücumcu kariyerinde sahaya çıktığı 103 maçta 27 kez rakip fileleri havalandırırken 14 gol pası verme başarısını gösterdi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ