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Haberler Spor Saçlarını eşi kesti

Saçlarını eşi kesti

Saçlarını eşi kesti
Giriş Tarihi: 27.4.2020

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da forma giyen başarılı futbolcusu Gustavo Campanharo, korona virüs nedeniyle kendisini evinde ailesi ile karantina aldı. Karantina günlerini eve eşi ve çocukları ile geçiren Gustavo'nun saçlarını ise eşi Barbara Veber kesti. Gustavo Campanharo sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Zor günlerden geçiyoruz. Bizde eşim ve çocuklarımla evdeyiz. Eşim saçlarımı kesti ve oldukça güzel oldu" dedi.

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