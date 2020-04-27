Trabzonspor yeni sezona hazırlanıyor: Listedeki isimler belli oldu

Trabzonspor transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Gürcistan basını, bordo-mavililerin 20 yaşındaki 10 numarayı satın alma opsiyonu ile kiralamak istediği yazdı. Transfer çalışmalarıyla yeni sezona hazırlanan bordo-mavili ekip, 22 yaşındaki ön liberosu Mohammed Abu Fani ile temasta geçti.

Gürcistan basınındaki haberde, bordo-mavililerin 20 yaşındaki 10 numarayı satın alma opsiyonu ile kiralamak istediği bildirildi. Transfer çalışmalarını sürdüren bordo-mavili ekip, 22 yaşındaki ön liberosu Mohammed Abu Fani ile temasta geçti.

Gürcü basını ise Trabzonspor'un KAA Gent takımında forma giyen 20 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Giorgi Chakvetadze'yi satın alma opsiyonu ile kiralamak için harekete geçtiğini duyurdu. Haberde, başarılı futbolcunun Şota ve Arçil'in parladığı Trabzonspor'a gelme fikrine çok sıcak baktığı kaydedildi. Ancak Gent'in oyuncudan beklentisinin yüksek olmasının bu transferdeki en önemli engellerden biri olduğu ifade ediliyor. Chakvetadze bu sezon 12 maçta 2 asistlik performans sergiledi. 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan yetenekli ismin piyasa değeri 6 milyon euro. Trabzonspor'un istediği şartlar oluşursa Chakvetadze'yi kadrosuna katmak istediği kaydedildi.

GELECEĞİN YILDIZ ADAYI

Şota ve Arçil gibi Dinamo Tiflis'te parlayan Giorgi Chakvetadze, 28 maçta 5 gol+11 asistlik performansı sonrası 2017'de 1.5 milyon euro bonservis bedeliyle Gent'e transfer oldu. Burada 3 sezonda 62 maça çıkıp 7 gol+13 asist üretti.

ABU FANİ SÜRPRİZİ

Yeni sezona yönelik planlamaları sürdüren Trabzonspor için İsrail'den transfer iddiası geldi. İsrail basınına yansıyan bilgilere göre bordo-mavili kulüp, şu anda kiralık olarak Hapoel Hadera'da forma giyen Mohammed Abu Fani ile görüşmelere başladı. Bonservisi Maccabi Haifa takımında bulunan 22 yaşındaki ön libero için, "Hadera için çalışan orta saha oyuncusu Abu Fani, gelecek sezon Türkiye istikametinde yol alıyor. 22 yaşındaki futbolcunun Trabzonspor ile güçlü temaslarda bulunduğu belirlendi" ifadeleri kullanıldı. Trabzonspor'un bir kaç aydır oyuncu ile bağlantı halinde olduğunu yazan gazeteler, Abu Fani'nin Hapoel Hadera'da harika bir sezon geçirdiğini hatırlattı.

31 kez milli formayı giydi

Hapoel Hedera formasıyla ligde bu sezon 22 maçta görev alan Abu Fani, 3 gol attı, 2 de asist üretti. Genç takımlarda 31 kez giydiği milli formayla da 6 kez fileleri havalandıran İsrailli oyuncunun son 2 yılda büyük gelişim kaydettiği vurgulandı.

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