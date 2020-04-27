Yuvaya dön Fatih

İlhan Palut, Tamer Tuna’nın gönderdiği eski Göztepeli yıldızın alınmasını istedi.

Korona virüs nedeniyle kulüpler, gelecek sezon için ekonomik anlamda bir dizi önlem alırken, Göztepe'de gençlik harekatına hız verdi. Alt liglerdeki yıldızları mercek altına alan Göz-Göz, 1. Lig ekibi Eskişehirspor'dan ön libero Mehmet Özcan ve Hatayspor'dan forvet Selim Ilgaz'ı istemişti. Kurmayların defans için düşündüğü genç yıldızın ise eski oyuncusu Fatih Kurucuk olduğu öğrenildi.

FENERBAHÇE'NİN DE GÜNDEMİNDE

22 yaşındaki stoper, Göztepe altyapısından yetişmiş ancak 2016-2017 sezonu sonunda dönemin teknik direktörü Tamer Tuna tarafından değerlendirilmeyince bedelsiz olarak Karagümrük'e gitmişti. Yaklaşık 3 sezondur İstanbul ekibinde forma giyen Fatih müthiş performansıyla İtalyan ekibi Genoa ve Fenerbahçe'nin radarına girmişti. Teknik direktör İlhan Palut yıldız oyuncunun tekrar Göztepe'ye kazandırılması için yönetime rapor verdi.