Aslan’a müthiş teklif

Suudi Arabistan ekibi Al-Nasr, sarı-kırmızılıların, yıldızı için yeni bir teklifte bulundu. Al-Nasr’ın Belhanda için Ahmed Musa’yı önerdiği söylendi.

Korona virüs nedeniyle ekonomik olarak zorluk çeken Galatasaray'a müthiş bir teklif geldi. Geçen yazdan beri Belhanda'yı transfer etmek için uğraşan Suudi Arabistan ekibi Al-Nasr, sarı-kırmızılıların kapısını yeni bir teklifle çaldı. Fas basınında çıkan haberlere göre Al-Nasr, önce Belhanda'nın nabzını yoklayacak olan Araplar, sonrasında resmi teklifini yapacak. Al-Nasr'da Maicon'un yanı sıra bir diğer eski Galatasaraylı Amrabat forma giyerken, S.Arabistan ekibinin mutlaka iyi bir orta saha alacağı vurgulandı. Ahmed Musa'yı Galatasaray'a öneren Araplar, karşılık olarak Maicon ile Belhanda'yı istedi.

MALİYETTEN KURTULACAK

Galatasaray'ın iki oyuncunun yüksek maliyetinden kurtulmak için bu takasa sıcak baktığı ancak yine de iki oyuncu için üste para istemeyi düşündüğü öğrenildi. Sarı-kırmızılı İstanbul ekibinin yönetiminin bu teklife sıcak baktığı ve Belhanda'ya bu teklifi ileteceği öğrenildi.



3 isimle görüşme

Galatasaray yönetimi, futbolcularından maddi fedakârlık bekliyor. Sarı-kırmızılılar, üç yıldız oyuncusu için ortak hareket etme kararı aldı. Fernando Muslera ve Emre Akbaba'nın 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Uruguaylı 1 numaranın ücreti 2.5 milyon Euro seviyesine çekilecek, Emre Akbaba'ya ise TL üzerinden ödeme yapılacak. Ryan Donk da ücretini indirmesi halinde yeni sözleşme imzalayacak. 2.2 milyon Euro kazanan Donk'a önerilecek rakam 1.5 milyon Euro'yu geçmeyecek.



44 maçta 7 gol attı

Ahmed Musa, 2018'den beri Al-Nasr formasıyla lig ve kupada 44 karşılaşmaya çıktı. Yıldız oyuncu bu maçlarda 7 gol atarken, 12'de asist yapmayı başardı. Musa, bu sezon çıktığı 20 müsabakada henüz gol atmayı başaramadı 5 asist yaptı.