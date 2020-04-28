Kartal’dan dev hamle

Karius ile yollarını ayırdıktan sonra kaleci arayışlarına başlayan Beşiktaş’ın, gündemine Joe Hart’ı aldığı öğrenildi

Önümüzdeki sezon Loris Karius'un bıraktığı eldivenleri iyi bir isme teslim etmek isteyen Beşiktaş, İngiliz ekibi Burnley'in tecrübeli file bekçisi Joe Hart için girişimlere başlamıştı. Bir çok isimle görüşen yönetimin, son olarak tecrübeli file bekçisinde karar kıldığı öğrenildi. 33 yaşındaki eldiven için maliyet araştırmasının devam ettiği öğrenildi. Sezon sonunda Burnley ile sözleşmesi sona erecek olan yıldız kalecinin senelik ücreti yönetimi zora sokabilir.

MİLLİ TAKIMDA DA FORMA GİYDİ

Bu nedenle Hart için mali çözüm yolu aranıyor. Önümüzdeki günlerde İngiliz kaleci ile resmi görüşmelerin başlayacağı da gelen haberler arasında. Har ilk olarak Manchester City'de yıldızı parlamış, burada gösterdiği performans sonrası İngiltere Milli Takımı'na da çağrılmıştı.