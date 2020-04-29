Süper Lig'de korona virüs pandemisi nedeniyle maç-ların ertelenmesinin ardın-dan çalışmalarına 5'erli grup-lar halinde Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde tekrar başla-yan Göztepe'de sözleşme-si sezon sonu bitecek kaptan Beto yönetime yeşil ışık yaktı. Eski kulübü Sportin Lizbon'un da ısrarla istediği 36 yaşında-ki eldivenin önceliğinin Gözte-pe olduğu ifade edildi.

BETO'NUN KARİYERİ ÇOK İYİ

Göz-Göz'de gösterdiği başa-rılı performansla taraftarın en sevdiği isimlerin başında gelen Beto'ya 2 yıllık sözleşme öne-rileceği vurgulandı. Yöneti-min en kısa süre içinde Beto ile mukavele yenileyeceği bildiril-di. Kariyerinde ülkesinin Porto ve İspanya'nın Sevilla takımla-rıyla UEFA Avrupa Ligi kupasını havaya kaldıran Beto, Portekiz Milli Takım'da 14 maça çıktı.