Galatasaray’da 8 yolcu

Bütçesini yüzde 30 düşürme kararı alan Galatasaray'ın elini sözleşmesi sona erecek 8 oyuncu rahatlatacak. Bu sezo-nun tamamlanmasıyla birlikte kira-lık oyuncular Lemina, Seri, Onyekuru ve Andone kulüplerine geri dönecek. Mariano, Donk, Nagatomo ve Selçuk İnan'ın sözleşmeleri ise sona erecek.

BABEL BELİRSİZLİĞİ SÜRÜYOR

Sarı-kırmızılı kulüp bu 8 oyuncuya bu sezon 15.1 milyon Euro garan-ti para ödeme taahhüdü vermişti. Sarı-kırmızılı yönetim bu isimlerden sadece Lemina, Onyekuru ve Donk ile yeniden anlaşmak için görüşmelere başlayacak. Yönetimin Onyekuru ve Lemina ile yapacağı görüşmede olum-lu sonuç alması durumunda iki yıldızın takımlarıyla görüşmelere başlayacağı gelen bilgiler arasında. G.Saray'ın devre arasında Ajax'a kiraladığı Ryan Babel içinse Hollanda kulübünden açıklama geldi. Teknik direktör Eric Ten Haag, "Hiçbir oyuncumu kaybet-mek istemiyorum ama kiralık oyun-cularımız arasında dönecekler var" ifadelerini kullandı. Galatasaray'ın ise oyuncunun bonservisi konusunda Hollanda temsilcisine gerekli kolaylığı sağlayacağı söyleniyor.