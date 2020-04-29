Helal olsun sana Büşra

İzmirli milli tenisçi Büşra Ün ülkesine dönemeyen Faslı Awane’ye evinin kapılarını açtı.

Tekerlekli sandalye tenisinde ülkemize ilkleri yaşatan İzmirli milli sporcu Büşra Ün, idmanlar için İzmir'e gelen ancak karantina nedeniyle ülkesine dönemeyen Faslı Najwa Awane'ye evinin kapılarını açtı. Karantina günlerini anlatan Ün, "Daha önce birlikte turnuvalar oynadığım Najwa, ülkemizde virüs salgını görülmeden önce ben ve antrenörüm ile antrenman yapmak için İzmir'e gelmişti. Birlikte antrenman yapıp İsviçre ve İtalya'daki turnuvalara katılmayı planlıyorduk. Fakat turnuvalar virüs nedeniyle iptal oldu. Tam ülkesine dönmek üzereyken bu kez de Fas'a uçuşlar iptal edildi. 1.5 aydır bizimle kalıyor" dedi.

NAJWA ÇOK DUYGULANDI

Bu süreçte kardeş gibi olduklarını söyleyen Ün, "Geçtiğimiz günlerde doğum gününü kutladık. Kimi zaman bahçede kimi zaman da evde antrenman yapmaya çalışıyoruz. Vole çalışmaları ikimize de fayda sağlıyor. Bazen cama çerçeveye zarar versek de fedakâr annem bizim bu durumumuza alıştı. Annem ile babam, Najwa'ya öz kızları gibi davranıyor" dedi. Awane ise, "Virüs tedbirleri nedeniyle hava ulaşımı iptal olunca ülkeme dönemedim. Büşra beni misafir ediyor. Kendisine ve ailesine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

SERHAN ÇİFDALÖZ