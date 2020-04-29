Trabzonspor’a gençlik aşısı

Trabzonspor, gelecek sezon için yine genç isimlere yönelirken Bursaspor’un yıldızları Ali Akman ve Burak Kapacak’a gözünü dikti. Görüşmeler tüm hızıyla sürüyor.

Trabzonspor, Bursaspor'un 18 yaşındaki forveti Ali Akman ve 20 yaşındaki sağ beki Burak Kapacak'ı kadrosuna katmak için harekete geçti. İki oyuncunun da uzun süredir takip edildiği ve transfer edilmeleri durumunda gelecekte çok ciddi bir potansiyele sahip olduğu vurgulandı. Bursaspor Yönetimi ile transfer için bir süredir görüşme halinde olan bordo-mavili kurmaylar, oyuncuların da gönlünün Trabzonspor'da oynamaktan yana olduğu bilgisine ulaşınca girişimlerini yoğunlaştırdı. Burak Kapacak bu sezon Bursaspor forması ile TFF 1. Lig'de 18 maçta 7 asistlik performans sergiledi.

KANATLARDA DA OYNUYOR

Asist krallığında ilk 4 içinde bulunan genç futbolcu sağ bekin yanı sıra kanatta da görev yapıyor. Hızı ve tekniği ile dikkat çekiyor. Ali Akman ise 19 maçta forma giyerken 4 gol+1 asistlik performans ortaya koydu. U18 Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan 18 yaşındaki oyuncu kanatlarda da forma giyebiliyor.