At yarışları ne zaman başlayacak? Yarış tarihleri belli oldu mu?

At yarışları ne zaman başlayacak? sorusu sporseverler tarafından merakla araştırılıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 1 ayı aşkın süredir at yarışları yapılamıyor. Peki at yarışları ne zaman yapılacak? At yarışlarının başlayacağı tarih belli oldu mu? İşte detaylar...

AT YARIŞLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

At yarışları ile ilgili gözler Bakanlıktan çıkacak kararda. Tarım ve Orman Bakanlığı at yarışları ile ilgili son yaptığı açıklamada Mayıs ayının başında dikkat çekmişti. İşte o açıklama;

"Ülkemizdeki Covid-19 salgınının seyri takip edilerek, başta Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu olmak üzere ilgili makamların görüşlerinin de uygun olması halinde ayrıca alınacak ilave tedbirlerin kapsam ve mahiyetinin de gerekli ve yeterli düzeyde olması kaydıyla, at yarışlarının yapılmasına karar verilecektir. Bu bağlamda at yarışları ile ilgili daha önce alınan erteleme kararının 2020 yılı Mayıs ayının ilk haftasında tekrar değerlendirilmesine karar verilmiştir. "

Türkiye Jokey Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Özbelge ise, "Biz her bakımdan mayıs ayı için hazırız. Türkiye'de 9 hipodromda Sağlık ve Tarım Bakanlığı'nın kontrolünde tüm önlemleri aldık. At yarışları başka spor dallarından farklı. Diğer branşlarda sporcuların hazırlık için en az 1 aya ihtiyaçları var. Bize ise 1 hafta yeter " ifadesini kullandı.