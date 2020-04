Haberler Spor At yarışları ne zaman başlayacak? Yarış tarihleri belli oldu mu?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında at yarışlarına da ara verilmişti. Spor severler merakla at yarışlarının ne zaman başlayacağını araştırıyor. Avrupa'da kimi ülkelerde at yarışlarının seyircisiz oynanmaya başlaması sonrası Türkiye'de aynı talep söz konusu oldu. Peki at yarışları ne zaman başlayacak? Yarış tarihleri belli oldu mu? İşte detaylar...

30.04.2020, 11:35 Güncelleme Tarihi: 30.04.2020,11:45