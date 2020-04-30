Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol Takımımız, 4 Mayıs Pazartesi günü itibarıyla Samandıra Can Bartu Tesislerimizde gruplar halinde çalışmalara başlayacak. Her grupta 4 futbolcumuz bulunacak. Aynı gruptaki oyuncular sahanın farklı bölgelerinde antrenmanlarını yapacak. Antrenmanını tamamlayan grubun ardından bir sonraki gruptaki oyuncular tesislerimizde saha çalışmalarına başlayacak." ifadelerine yer verildi.
Fenerbahçe'de ara bitti çalışmaların başlayacağı tarih açıklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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