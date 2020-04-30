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Haberler Spor Fenerbahçe'de ara bitti çalışmaların başlayacağı tarih açıklandı

'de ara bitti çalışmaların başlayacağı tarih açıklandı

nedeniyle liglere verilen arada diğer takımlar gibi çalışmalarını durdurmuştu. Ancak bugün sarı-lacivertli kulüpten bir açıklama yapıldı. Açıklamada "Futbol Takımımız, 4 Mayıs Pazartesi günü itibarıyla Tesislerimizde gruplar halinde çalışmalara başlayacak" ifadeleri yer aldı.

Fenerbahçe'de ara bitti çalışmaların başlayacağı tarih açıklandı

30.04.2020, 15:01 Güncelleme Tarihi: 30.04.2020,15:10

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol Takımımız, 4 Mayıs Pazartesi günü itibarıyla Samandıra Can Bartu Tesislerimizde gruplar halinde çalışmalara başlayacak. Her grupta 4 futbolcumuz bulunacak. Aynı gruptaki oyuncular sahanın farklı bölgelerinde antrenmanlarını yapacak. Antrenmanını tamamlayan grubun ardından bir sonraki gruptaki oyuncular tesislerimizde saha çalışmalarına başlayacak." ifadelerine yer verildi.
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