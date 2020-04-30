Haberler Spor Fenerbahçe'de ara bitti çalışmaların başlayacağı tarih açıklandı

Fenerbahçe'de ara bitti çalışmaların başlayacağı tarih açıklandı

Fenerbahçe koronavirüs nedeniyle liglere verilen arada diğer takımlar gibi çalışmalarını durdurmuştu. Ancak bugün sarı-lacivertli kulüpten bir açıklama yapıldı. Açıklamada "Futbol Takımımız, 4 Mayıs Pazartesi günü itibarıyla Samandıra Can Bartu Tesislerimizde gruplar halinde çalışmalara başlayacak" ifadeleri yer aldı.

30.04.2020, 15:01 Güncelleme Tarihi: 30.04.2020,15:10











