Kartal’dan dev hamle

Kaleci Karius'un takımdan ayrılmasnın ardından arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta kısa süre önce adı transfer dedikodularına karışan Joe Hart konusu gittikçe ciddiyet kazanıyor. Siyah-beyazlı yönetim, teknik direktör Sergen Yalçın'ın yerli file bekçisi isteğini göz önüne alsa da yabancı adayları da listeye eklemeye devam ediyor. Buna son olarak Burnley ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Joe Hart eklenmişti. Transfer gelişmesi İngiliz basınında da yankılanmaya başladı.

YALÇIN'A BAĞLI

The Sun gazetesi, "33 yaşındaki Hart ile Beşiktaş arasında gittikçe yakınlaşan bir flört dönemi yaşanıyor" ifadesini kullanırken, tecrübeli eldiven için Türkiye'nin iyi bir alternatif olabileceği yorumu yapıldı. Oyuncunun bonservisi olmayacağı için transfer Beşiktaş için cazip görünse de Hart'ın isteyeceği yıllık ücret yönetimi zorlayabilir. Öte yandan Wolverhampton'da görev alan John Ruddy'nin de siyah-beyazlı kulübün listesinde yer aldığı öne sürüldü. Bu arada Beşiktaş'a yakın kaynaklardan gelen yorumlarda teknik direktör Sergen Yalçın'ın yaşı nedeniyle Hart ismine pek sıcak bakmayacağı ifade ediliyor.