Yeni Firmino geliyor

Ligler korona virüs salgını nedeniyle askıya alınmış olsa da Fenerbahçe, hem teknik direktör hem de oyuncu anlamında transfer arayışlarını sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler'in gündeminde bu kez Santos forması giyen Brezilyalı forvet Yuri Alberto yer alıyor. Alman ekibi Hoffenheim ve Fransa Ligue 1 takımlarından Nice'in de istediği oyuncu için Brezilya ve Almanya basınında hem transfer şekli hem de oyun tarzıyla 'Yeni Firmino' tanımlaması dikkat çekiyor. Fenerbahçe, Yuri Alberto ile uzun süredir ilgilenirken oyuncunun Santos ile Temmuz ayı sonunda biten sözleşmesinin transfer adına avantaj yarattığı aktarılıyor.