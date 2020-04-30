Yusuf Aslan oluyor

Altınordu'da altyapısından yetişen 22 yaşındaki savunma oyuncusu Yusuf Yalçın Arslan, Galatasaray'ın radarına girdi. Korona virüs nedeniyle ekonomik anlamda iyice sıkıntıya giren ve genç oyunculara yönelen Galatasaray'ın listesinin ilk sırasında Altınordulu Yusuf Yalçın Arslan'ın olduğu öğrenildi. Aynı zamanda Ümit Milli Takım'da oynayan genç futbolcuyu uzun süreden beri takip ettiren Fatih Terim'in yönetime, bu futbolcuyu mutlaka alınması için rapor verdiği öğrenildi. 2015 yılında henüz 17 yaşındayken A takım kadrosuna dahil edilen savunma oyuncusu tecrübe kazanması için 2017-18 sezonunda Sarıyer'e kiralanmış geçen sezon ise hazırlayıcı takım Niğde Anadolu FK'da kiralık olarak görev yapmıştı. Bu sezon başında yeniden Altınordu'ya dönen 22 yaşındaki defans oyuncusu, 14 lig, 4 kupa maçında görev aldı. Alt yaş gruplarında 34 kez milli formayı giyen Yusuf, 1. Lig'de son 2 maçta ilk 11'de oynadı.

İNCEEFE DE REFERANS VERDİ

Spor Toto Süper Lig'den Çaykur Rizespor'un da transfer listesinde olan genç Yusuf Yalçın Arslan hakkında Ümit Milli Takım Teknik Sorumlusu Vedat İnceefe'nin de Galatarasay'a olumlu referans verdiği öğrenildi. Yusuf Yalçın Arslan, TFF Birinci Lig'de 21 maç, TFF 2. Lig'de 43 mücadelede forma giydi.



MÜTHİŞ BİR TEKNİĞE SAHİP

Türk futboluna Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü gibi dünyaca ünlü yıldızlar yetiştiren Altınordu'nun son gözdelerinden birisi de Yusuf Yalçın Arslan oldu. Henüz 17 yaşındayken A takımda görev almaya başlayan 22 yaşında oyuncu bitmek tükenmek bilmeyen enerjisi, müthiş tekniği ile dikkatleri üzerine çekiyor.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ