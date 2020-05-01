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Haberler Spor Denizlispor'da Isaac Sackey apar topar ameliyata alındı

'da Isaac Sackey apar topar ameliyata alındı

salgını nedeniyle ara verdiği çalışmalara tekrar başlayan 'da Isaac Sackey'den üzen haber geldi. Geçtiğimiz günlerde bağırsak düğümlenmesi nedeniyle apar topar ameliyat olan Ganalı futbolcunun 2 ay sahalardan ayrı kalacağı belirtildi.

Denizlispor'da Isaac Sackey apar topar ameliyata alındı

01.05.2020, 14:58 Güncelleme Tarihi: 01.05.2020,15:04

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen arada bir fire daha verdi. Daha önce Polonyalı kaleci Stackhowiak'ın alacaklarının ödenmemesi gerekçesiyle takımdan ayrılması ve Gambiyalı Barrow'un yönetime haber vermeden ülkesine dönmesiyle sıkıntı yaşayan yeşil-siyahlılar, şimdi de Isaac Sackey'in durumuna üzüldü. Geçtiğimiz günlerde bağırsak düğümlenmesi nedeniyle apar topar ameliyat olan Ganalı futbolcunun 2 ay sahalardan ayrı kalacağı belirtildi. Denizlispor, sezon başında Alanyaspor'dan kiralanan Sackey'in bonservisini almayı planlıyordu.

DHA

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