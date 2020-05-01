Fener ikizini alacak

Süper Lig'de yaşadığı mali kriz nedeniyle transferde yönünü yerli ve genç isimlere çeviren Fenerbahçe, İzmir takımlarını sıkı takibe aldı. Geçtiğimiz günlerde savunma takviyesi için Göztepe'den Alpaslan Öztürk ile Titi, forvet hattına da 3. Lig ekibi 1928 Bucaspor'dan Barış Sungur'u listesine dahil eden sarı-lacivertliler şimdide Altınordu'nun yıldız sağ bekini gündemine aldı. 2018 yılında Altınordu'dan Barış Alıcı'yı transfer eden Fenerbahçe, genç oyuncunun ikiz kardeşine de göz dikti. Sarı-lacivertlilerin sağ bekte oynayan Kerim için kulübü Altınordu ile temasa geçtiği öğrenildi. Bu transferde Barış Alıcı'yı da Fenerbahçe'ye getiren menajer Ömer Koray Uzun'un devrede olduğu iddia edildi.

SAĞ KANAT ONLARIN OLACAK

Fenerbahçe, Kerim'in ikiz kardeşi olan Barış Alıcı'yı Westerlo'ya kiralamıştı. İstanbul ekibi gelecek sezon kadroyu gençlere emanet etmeyi düşünüyor. Kanarya'nın eğer Kerim'i alabilirse Barış'ın kiradan geri dönmesiyle sağ kanadını ikizlere emanet etmeyi planladığı iddia edildi.



BEŞİKTAŞ DA İSTİYOR

Altınordu'nun başarılı sağ beki Kerim Alıcı'yı bir başka İstanbul ekibi Beşiktaş'ta istiyor. Geçtiğimiz yaz transfer döneminde de oyuncuyu kadrosuna katmaya çalışan siyah-beyazlılar, Altınordu ile anlaşamamıştı. Kerim'in iki takımdan birine gitmesi beklenirken ikizinin de oynaması nedeniyle transferde Fenerbahçe bir adım önde görünüyor.