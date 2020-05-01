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Haberler Spor Fenerbahçe'ye yeni forvet!

'ye yeni !

nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına hız verdi. Rumen basınının iddiasına göre şu anda Reading forması terleten 'ın yeni adresi Fenerbahçe olabilir. George Puscas, bu sezon Reading'de toplam 33 karşılaşmada forma giydi ve 11 gol attı.

Fenerbahçe'ye yeni forvet!

01.05.2020, 17:44 Güncelleme Tarihi: 01.05.2020,17:52

Fenerbahçe'de flaş harekat...

Koornavirüs pandemisi nedeniyle majör liglere verilen arada sarı lacivertliler transfer için vites yükseltti... Rumen basınının iddiasına göre şu anda Reading forması terleten George Puscas'ın yeni adresi Fenerbahçe olabilir.

Rumen basınında çıkan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre;

"George Puscas Fenerbahçe'yi istedi! Reading'in para sorunu var ve yıldızlarını satmak istiyor.George Puscas, İngiltere Championship takımı Reading'de yaşanan finansal kriz nedeniyle ayrılmak istediğini yönetime iletti. Ayrıca corona virüsü nedeniyle yaşanan mali problemlerden dolayı Ada kulübü, bu teklifi kabul etti.Milli golcü, yaz aylarında kendisini daha önce de isteyen Fenerbahçe'ye kavuşabilir.

"HAYATTA KALMAK İÇİN SATACAKLAR"

Reading, koronavirüsü nedeniyle büyük mali problemle uğraşıyor ve hayatta kalabilmek için oyuncusunu mutlaka elden çıkartmak istiyor.George Puscas, bu sezon Reading'de toplam 33 karşılaşmada forma giydi ve 11 gol attı.

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