Onur Taha ışık saçıyor

TFF 1. Lig kulübü Altınordu'da bu sezon A takıma yükselen sağ bek Onur Taha Takır, forma şansı bulduğu maçlarda sergilediği performansla beğeni kazandı. İzmir ekibinin altyapısından yetişen 20 yaşındaki milli futbolcu, ilk kez deneyim yaşadığı 1. Lig'de 10 maçta görev alıp, 1 asist yaparak alkış aldı. Keçiörengücü maçında omzundan sakatlandığını atlatan Onur, "O sakatlık olmasaydı çok daha iyi durumda olacaktım. Korona virüs sonrası en iyi durumda geri döneceğim" diye konuştu.

BİZİM YOLUMUZU AÇTILAR...

Alt yapısından yetiştiği Altınordu'yu çok sevdiğini dile getiren Onur, "Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder benim gibi bir çok oyuncunun da hayallerinin kahramanları oldu. Burasının en doğru yer ve en doğru adresin olduğunu çok iyi biliyorum. Hedefim onlar gibi büyük başarılara imza atmak" diye konuştu.