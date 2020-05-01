  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Onur Taha ışık saçıyor

ışık saçıyor

Onur Taha ışık saçıyor
Giriş Tarihi: 1.5.2020

TFF 1. Lig kulübü Altınordu'da bu sezon A takıma yükselen sağ bek Onur Taha Takır, forma şansı bulduğu maçlarda sergilediği performansla beğeni kazandı. İzmir ekibinin altyapısından yetişen 20 yaşındaki milli futbolcu, ilk kez deneyim yaşadığı 1. Lig'de 10 maçta görev alıp, 1 asist yaparak alkış aldı. Keçiörengücü maçında omzundan sakatlandığını atlatan Onur, "O sakatlık olmasaydı çok daha iyi durumda olacaktım. Korona virüs sonrası en iyi durumda geri döneceğim" diye konuştu.

BİZİM YOLUMUZU AÇTILAR...
Alt yapısından yetiştiği Altınordu'yu çok sevdiğini dile getiren Onur, "Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder benim gibi bir çok oyuncunun da hayallerinin kahramanları oldu. Burasının en doğru yer ve en doğru adresin olduğunu çok iyi biliyorum. Hedefim onlar gibi büyük başarılara imza atmak" diye konuştu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Onur Taha ışık saçıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA