Diagne’den ilginç maske bağışı

Dünyayı saran korona virüs salgını nedeniyle ihtiyaç sahipleri için spor camiasından birçok isim bağış yaparak destek olmayı sürdürürken bonservisi G.Saray'da bulunan Senegalli yıldız Mbaye Diagne de bir yardımda bulunarak bir kez daha ilginç kişiliğini ortaya koydu. Senegal'de halka maske bağışlayan Mbaye Diagne, bu maskelerin üstüne kendi fotoğrafını bastırttı. Senegal'de yüzlerce koli yardım dağıtan Mbaye Diagne, fotoğrafının bulunduğu maskeleri ise İnstagram hikayesinden paylaşmayı da ihmal etmedi.

TARAFTARDAN TEPKİ GELDİ

Diagne'nin tavrı taraftarların hoşuna gitmedi. Özellikle Galatasaraylı taraftarların bir kısmı golcü futbolcuyu görgüsüzlük ve reklam yapmakla suçlayıp sosyal medyadan tepki gösterdiler. Club Brugge forması giyen oyuncunun sezon sonunda Galatasaray'a geri dönmek istediği biliniyor ancak teknik direktör Fatih Terim, futbolcuya sıcak bakmıyor. G.Saray yönetiminin gelen teklifler ışığında hareket etmesi bekleniyor.