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Haberler Spor Fransa’da Lyon’dan sezon bitimine tepki

Fransa’da Lyon’dan sezon bitimine tepki

Fransa’da Lyon’dan sezon bitimine tepki
Giriş Tarihi: 2.5.2020

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Olympique Lyon, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan liglerin sonlandırılması kararına tepki gösterdi. Olympique Lyon'dan yapılan açıklamada, kulübün sezonun adil bir şekilde tamamlanması için play-off sistemini önerdiği hatırlatıldı. Teklifin UEFA kriterlerine uygun olduğu ancak Profesyonel Futbol Ligi'nin sezonu bitirme yönünde karar aldığı belirtildi. Karar sonrası Ligue 1'de PSG şampiyon ilan edilmişti.

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