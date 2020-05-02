Fransa’da Lyon’dan sezon bitimine tepki

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Olympique Lyon, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan liglerin sonlandırılması kararına tepki gösterdi. Olympique Lyon'dan yapılan açıklamada, kulübün sezonun adil bir şekilde tamamlanması için play-off sistemini önerdiği hatırlatıldı. Teklifin UEFA kriterlerine uygun olduğu ancak Profesyonel Futbol Ligi'nin sezonu bitirme yönünde karar aldığı belirtildi. Karar sonrası Ligue 1'de PSG şampiyon ilan edilmişti.