Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Olympique Lyon, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan liglerin sonlandırılması kararına tepki gösterdi. Olympique Lyon'dan yapılan açıklamada, kulübün sezonun adil bir şekilde tamamlanması için play-off sistemini önerdiği hatırlatıldı. Teklifin UEFA kriterlerine uygun olduğu ancak Profesyonel Futbol Ligi'nin sezonu bitirme yönünde karar aldığı belirtildi. Karar sonrası Ligue 1'de PSG şampiyon ilan edilmişti.
Fransa’da Lyon’dan sezon bitimine tepki haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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