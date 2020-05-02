Göz-Göz stoper avında

Süper Lig'de gelecek sezonun kadro planlaması için atağa kal-kan Göztepe yönetimi, savun-ma hamlesi için yeniden düğ-meye bastı. Savunma, orta saha ve forvet hattı için çalışmalarını sık-laştıran İzmir ekibi, aradığı stope-ri İngiltere'de buldu. Sarı-kırmı-zılılar, İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace forması giyen Scott Dann için girişimlere başladı.

BONSERVİS ENGELİ YOK

Sarı-kırmızılılar, sözleşmesi sona erecek olan 33 yaşındaki deneyimli savunmacıya menajeri kanalıyla teklifini iletti. Önümüzdeki sezon futbolcu maliyetlerini düşürmeyi planlayan yönetimin, Scott Dann için bonservis ödemeyecek olması transferi cazip hale getiriyor. İngiliz futbolcunun da İzmir'e gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.

PALUT DA ONAY VERDİ

Kariyeri boyunca İngiltere dışına çıkmayan Dann, futbola Walsall'da başlarken, Red-ditch United, Coventry City, Birmingham ve Blackburn formalarını da terletti. Göztepe Teknik Direk-törü İlhan Palut'un da deneyimli futbolcu için olumlu rapor verdiği belir-tilirken, yöne-tim sezon bit-meden transferi son-landırıp savunma hattına güç kat-mayı planlıyor.



PREMİER LİG'DE 9 MAÇ OYNADI

İngiltere Premier Lig'de Crystal Palace ekibinde forma giyen Scott Dann, bu sezon 9 maçta forma giydi. 7 sezondur Crystal Palace formasını giyen 33 yaşındaki futbolcu kariyerinde 333 resmi maça çıktı ve 26 gol kaydetti.



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