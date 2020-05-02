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Haberler Spor Göztepe kasayı dolduracak! Sepil, bonservis bedelini belirledi

kasayı dolduracak! Sepil, bonservis bedelini belirledi

ekiplerinden 'de transferin gözde isimlerinden olan ön libero ve kanat oyuncusu Halil Akbunar için Başkan 'in toplam 6 milyon euro bonservis bedeli belirlediği öğrenildi

Göztepe kasayı dolduracak! Sepil, bonservis bedelini belirledi

02.05.2020, 18:19

Savunmanın göbeğinde de oynayan Alpaslan'a başta Fenerbahçe olmak üzere Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'in talip olduğu bildirilirken, Halil'e de Almanya'dan transfer teklifleri geldiği vurgulandı. Sarı-kırmızılılarla birer yıl daha sözleşmeleri bulunan Alpaslan ve Halil'i iyi bir bonservis bedeli karşılığı verip bütçeyi rahatlatmak isteyen Sepil'in oyuncu başına 3'er milyon euro isteyeceği iddia edildi. Koronavirüs salgını yüzünden liglerin ertelenmesiyle gelirleri azalan Göztepe'de hem iç hem de dış transfer için kaynak oluşturmaya çalışan yönetimin gelen transfer tekliflerini titizlikle değerlendirdiği kaydedildi. Pandeminin tüm kulüpleri maddi olarak olumsuz etkilediğini daha önceki açıklamalarında vurgulayan Mehmet Sepil'in alt liglerde oynayan yetenekli gençleri de takıma kazandırmak için transfer komitesine talimat verdiği dile getirildi. Özellikle Hatayspor'da çalıştığı dönemde 1. Lig'i iyi tanıyan teknik direktör İlhan Palut'un listesini belirlediği ve gelecek vaad eden futbolcuları Göztepe'ye getirmeye hazırlandığı öğrenildi.

DHA

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