Sosyal medyada şampiyon Trabzonspor kampanyası başlatıldı

Süper Lig'de kalan 8 haftanın ne zaman ve nasıl oynanacağı henüz netleşmedi. Fransa'da ise Ligue 1 yönetimi, Kovid- 19 gerekçesiyle bu sezonun sıralamasını olduğu gibi kabul ederek PSG'yi şampiyon ilan etmişti. Bu uygulamayı örnek gösteren bordo-mavili taraftarlar, Süper Lig'de de 2019-2020 sezonunun bu haliyle tescil edilmesi için sosyal medyada kampanya başlattılar. #ŞampiyonTrabzonspor etiketli kampanyada;

* Dozer gibi oynadık Kazım gibi sevdik şampiyonluğu sonuna kadar hak ettik

* Şampiyon takım liderdir, lider şampiyondur

* 26 maçta şampiyon olmadık da demeyiz artık / şeklinde mesajlar paylaşıldı.

HEDEF HAZİRANA HAZIR OLMAK

Lider, tüm planlarını ligin Haziran'ın ilk haftasında tekrar başlayacağına göre yapıyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği'nin haftaya yapılacak toplantısında bu konudaki görüşlerini tekrar dile getirecek

ŞENOL GÜNEŞ STADI TARAFTARI BEKLİYOR

Şenol Güneş Stadı da taraftarla buluşacağı günü bekliyor. Bordo-mavililer, 29 Ocak 2017'de kapılarını açan yeni stadında yaptığı 57 lig maçında 33 galibiyet, 10 beraberlik ve 14 yenilgi aldı. Ezeli rakipleri G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş ile oynadığı 11 derbinin ise 7'sini kazandı, 2'sinde berabere kaldı, sadece 2'sini kaybetti.