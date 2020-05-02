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Haberler Spor Trabzonspor’da Ndiaye çıkmazı

’da Ndiaye çıkmazı

Trabzonspor’da Ndiaye çıkmazı
Giriş Tarihi: 2.5.2020

Trabzonspor'un Stoke City'den satın alma opsiyonu ile kiraladığı 29 yaşındaki Badou Ndiaye'nin geleceği netlik kazanmadı. Başarılı oyuncunun menajeri aracılığıyla yönetimle görüşerek, sezon sona erdikten sonra da takımda kalma isteğini dile getirdiği öğrenildi. Ancak oyuncunun bonuslarla birlikte 8 milyon Euro'ya yaklaşan satın alma opsiyonu yüzünden bu transferin gerçekleşme ihtimalinin oldukça düşük olduğu konuşuluyor. Devre arasında Karadeniz temsilcisine transfer olan Ndiaye, 13 maçta 1 gol, 4 asistle oynadı.

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