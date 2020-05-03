Aslan’ın yeni gözdesi

Sarı-kırmızılıların 30 yaşındaki başarılı 10 numara için girişimlerine şimdiden başladığı öne sürüldü. Yıldız oyuncunun bonservis sorununun olmaması nedeniyle transferinin gerçekleşme ihtimali yüksek

Gelecek sezon orta sahasında köklü değişikliğe gitmeye hazırlanan G.Saray önceliği 10 numara transferine verdi. Sarı-kırmızılı ekibin sezon sonunda Faslı yıldız Youness Belhanda'nın geleceğini masaya yatıracağı öğrenilirken bu futbolcu için gelecek tekliflerin değerlendirmeye alınması bekleniyor. Aslan'ın Belhanda ile yollarını ayırması halinde bu bölge için ilk düşünülen adayın ise Al Hilal'in 30 yaşındaki yıldızı Carlos Eduardo olduğu bildirildi. Cim Bom'un eski yıldızı Bafetimbi Gomis'in takım arkadaşı olan Brezilyalı oyuncu son 5 sezondur Al Hilal'de görev yapıyor. Güncel piyasa değeri 4.80 milyon Euro olan oyuncunun sözleşmesinin bitmesi bu transferi cazip hale getirdi.



TERİM'İN ARADIĞI YILDIZ

Yönetimin yıldız ismi başka takıma kaptırmamak için elini çabuk tutması beklenirken başarılı oyuncu geçtiğimiz haziran ayında da Galatasaray ile anılmış ancak transferi gerçekleşmemişti. Geçen sezon ligde 10 gol atan 2 de asist yapan, bu sezon da ligde 11 golle Gomis ile birlikte takımının gol yükünü çeken oyuncunun teknik direktör Fatih Terim'in tam aradığı tipte bir oyuncu olduğu belirtiliyor.



269 MAÇTA 90 GOL

Carlos Eduardo yaptığı asistlerden çok attığı gollerle tanınan bir yıldız. Kariyerinde Avrupa'da Estoril, Porto ve Nice gibi kulüplerinde ter döken başarılı oyuncu toplamda 269 karşılaşmada 90 gol kaydederek başarılı bir istatistiğe imza attı. 2013 yılında Porto ile dört yıllık sözleşme imzalayan tecrübeli orta saha 2014-15 sezonunda Fransa'nın Nice takımına geçiş yaptı. Eduardo'nun, 2014 yılında Nice'de oynarken Guingamp takımına karşı 7-2 kazandıkları mücadelede 5 gol kaydetmesi çok konuşulmuştu. Brezilyalı oyuncu zaten bir sezon sonra 2 milyon Euro bonservis bedeli ile Al Hilal takımına geçiş yaptı ve burada da gollerine devam etti.