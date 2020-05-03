Balıkesirspor’a hayat veriyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Hastanesi Balıkesirspor'un kalesini koruyan Andrija Vukovic, takımına maddi-manevi destek verirken, kırmızı-beyazlı ekibin ayrıca demirbaşı da oldu. Ege ekibine 2014-2015 sezonunun devre arasında RNK Split'ten gelen 36 yaşındaki Hırvat file bekçisi, tam 5.5 sezondur Bal-Kes forması giyiyor. Ekol Hastanesi Balıkesirspor'un Süper Lig'deyken kalesine geçen tecrübeli file bekçisi 2014-2015 sezonunda 10, 2015- 2016'da 36, 2016-2017'de 23, 2018-2019'da 31 ve bu sezon ise 22 maçta görev yaparak takımın vazgeçilmezleri arasında yer aldı.Eski takımı RNK Split'te de 5.5 sezon görev yaptıktan sonra Bal-Kes'e gelen Andrija Vukovic, kulübünün yaşadığı ekonomik zorluklara rağmen gemiyi hiçbir zaman terketmedi. KULÜBE 300 BİN TL VERDİ Balıkesirspor'da devre arasında bazı futbolcular alacaklarını alamadıkları gerekçesiyle yollarını ayırırken, tecrübeli Hırvat kaleci Andrija Vukovic ise alacağı olmasına rağmen kulübüne cebinden 300 bin TL'lik destek sağladı.



■ OGÜN ÖZDEMİR

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