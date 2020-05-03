Çözüm masada

Video konferans aracılığıyla yapılan görüşmede kulüplerden liglerin durumuyla ilgili tavsiye kararı alındı. 1. Lig kulüpleri maçların oynanmasını, 2 ve 3. Lig ekipleri sezonun bu şekilde bitirilmesini istedi

Korona virüs salgını yüzünden liglere 19 Mart'tan itibaren ara verilirken, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sezonun geleceğiyle ilgili olarak futbolun paydaşlarıyla video konferans aracılığıyla görüşme yaptı. Bakan Kasapoğlu, federasyon başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Murat Sancak, 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Volkan Can ile TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig ekiplerinin belirledikleri kulüp başkanlarıyla fikir alış verişinde bulundu. Toplantıdan tavsiye kararları çıktı.



SADECE PLAY-OFF'LAR OYNANSIN

Yapılan görüşmede Süper Lig gibi TFF 1. Lig'in de haziran ayında oynanarak tamamlanması görüşü ağırlık kazandı. TFF 2. Lig ve 3. Lig kulüplerinin temsilcileri ise liglerin tamamlanması fikrine yanaşmadı. Çözüm önerisinde bulunan yetkililerin, liglerin kalan maçları oynanmadan tescil edilmesi, küme düşmenin kaldırılması, gruplarında lider olan takımların bir üst lige çıkarılması, sadece mevcut sıralama gözetilerek Play-Off'ların oynanması yönünde görüş bildirdikleri ifade edildi. Federasyonun ortaya çıkan görüşleri değerlendirmeye alacağı öğrenildi.





BAKAN KASAPOĞLU : ÇÖZÜM ALTYAPIDA

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Türk futbolunun geleceğinin altyapıya bağlı olduğunu söyledi. Kasapoğlu, "Nasıl daha fazla transfer yaparım, nasıl yabancı oyunculardan alınan vergiler düşer de daha çok yabancı transfer yaparım mantalitesindeki anlayışlar yerine, bundan sonra maliyetleri nasıl düşürürüz, harcamaları nasıl azaltırız ve nasıl altyapıdan daha fazla oyuncu yetiştiririz anlayışını egemen kılmamız lazım. 'İki amatör branşın bütçesini bir oyuncuya veririm' anlayışının yerine, 'Amatöre, altyapıya nasıl daha çok harcama yaparım' anlayışını hep birlikte ortaya koymalıyız" dedi.